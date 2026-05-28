El Gobierno sacó a tres países de "la lista negra" fiscal

El Gobierno nacional actualizó la reglamentación del Impuesto a las Ganancias y eliminó a tres países de la lista de jurisdicciones consideradas “no cooperantes” en materia fiscal. La medida fue oficializada este jueves mediante el Decreto 398/2026 publicado en el Boletín Oficial.

A partir de ahora, Filipinas, Madagascar y Trinidad y Tobago dejarán de integrar el listado utilizado por ARCA y organismos tributarios para aplicar controles y condiciones fiscales más estrictas sobre operaciones internacionales.

La decisión responde, según explicó el Ejecutivo, a cambios en acuerdos internacionales de intercambio de información tributaria impulsados por la OCDE y el Consejo de Europa.

Qué implica salir de la “lista negra”

Las jurisdicciones consideradas “no cooperantes” suelen enfrentar mayores controles fiscales y restricciones para operaciones vinculadas a empresas, inversiones y movimientos financieros internacionales.

En términos prácticos, salir de ese listado puede facilitar operaciones económicas y reducir exigencias tributarias para compañías o personas con vínculos comerciales en esos países.

Pese a la modificación, el Gobierno mantuvo dentro de la nómina a 72 jurisdicciones, entre ellas Bolivia, Cuba, Irán, Afganistán y varios territorios insulares.

El trasfondo económico

La actualización forma parte de la estrategia oficial para alinear la normativa tributaria argentina con estándares internacionales de transparencia fiscal y cooperación financiera.

El decreto establece además que las modificaciones comenzarán a regir para los períodos fiscales iniciados desde la fecha de publicación oficial.

En medio de la necesidad de atraer inversiones y normalizar relaciones financieras internacionales, el Gobierno busca mostrar señales de previsibilidad tributaria y adaptación a reglas globales de intercambio fiscal.