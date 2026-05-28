RIGI: aprobaron un proyecto minero de cobre por USD 613 millones

El Gobierno nacional avanzó con la incorporación del proyecto “PSJ Cobre Mendocino” al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), en el marco de una inversión estimada en más de USD 613 millones para desarrollar una mina de cobre y oro en Mendoza.

La iniciativa fue oficializada a través de la Resolución 801/2026 del Ministerio de Economía publicada este jueves en el Boletín Oficial y se convirtió en uno de los proyectos mineros más importantes impulsados bajo el esquema de beneficios fiscales y cambiarios promovido por Javier Milei.

El emprendimiento estará ubicado en Uspallata, departamento Las Heras, a unos 110 kilómetros de la capital mendocina, y contempla una explotación minera a cielo abierto con una planta concentradora para procesar hasta 10 millones de toneladas anuales de cobre y oro.

La inversión arrancaría en 2027

Según la documentación presentada por la empresa Minera San Jorge S.A., las obras comenzarían en junio de 2027 y la operación minera iniciaría en enero de 2029.

El proyecto prevé una inversión computable de USD 613.430.234 y supera ampliamente el mínimo exigido por el RIGI para el sector minero. Además, la empresa aseguró que el 27% de las contrataciones de proveedores y obras quedará en manos locales, un porcentaje superior al piso requerido por el régimen.

El Gobierno sostiene que el RIGI busca atraer inversiones extranjeras, generar empleo y aumentar exportaciones. Sin embargo, el esquema también enfrenta cuestionamientos políticos y ambientales por los amplios beneficios impositivos otorgados a grandes empresas y por el impacto de proyectos extractivos en provincias con tensión minera.

El dato que mete presión política

La aprobación vuelve a poner a Mendoza en el centro de la discusión minera nacional. El proyecto San Jorge ya había generado fuertes conflictos sociales y protestas en años anteriores por el uso de recursos hídricos y el impacto ambiental de la actividad extractiva.

Con el respaldo del RIGI, el Gobierno apuesta a acelerar inversiones estratégicas en minería para fortalecer el ingreso de dólares en medio de la necesidad urgente de divisas.