"La causa Malvinas la sostuvo el pueblo, no la política", aseguró un veterano

La discusión sobre Malvinas no debería limitarse a las fechas conmemorativas ni a los partidos de fútbol. Esa fue una de las definiciones que dejó Juan Carlos Sosa, secretario de la Federación de Veteranos de Guerra 2 de Abril de la República Argentina, al cuestionar el rol que tuvieron los distintos gobiernos en la defensa de la soberanía.

En Pelo y Barba, por Aries, el excombatiente sostuvo que la causa Malvinas no fue una prioridad para ninguna administración nacional y aseguró que el reclamo se mantuvo vigente gracias al trabajo permanente de los veteranos y al respaldo de la sociedad.

"Creo que ninguno de nuestros gobiernos se ocupó realmente del tema de la soberanía nacional", afirmó.

"La causa la sostuvo el pueblo"

Sosa señaló que, más allá de las diferencias políticas, la sociedad argentina mantiene un amplio consenso sobre la soberanía de las Islas Malvinas.

A su entender, ese compromiso no surgió desde el Estado sino del trabajo de los excombatientes, que durante décadas llevaron la historia del conflicto a escuelas, instituciones y espacios públicos.

"Somos nosotros quienes vamos a los colegios, hablamos con los chicos y tratamos de sembrar la semilla de Malvinas en cada argentino", expresó.

Críticas a las decisiones políticas

Durante la entrevista, el dirigente también cuestionó distintas decisiones vinculadas con la política de soberanía y el control de los recursos estratégicos, al considerar que la dirigencia priorizó otros intereses antes que la defensa del reclamo argentino sobre las islas.

Sosa aclaró que sus críticas no apuntan exclusivamente al Gobierno actual, sino que abarcan a las distintas administraciones que se sucedieron desde el retorno de la democracia.

"Lo poco que conseguimos los veteranos fue producto de años de lucha", concluyó.