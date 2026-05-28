Milei reactiva la obra pública en una provincia no aliada

El presidente Javier Milei reactivó la obra pública en La Rioja con una licitación de más de 71.000 millones de pesos.
Argentina28/05/2026

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La Dirección Nacional de Vialidad lanzó la Licitación Pública 0014/2026 para la ejecución de obras correspondientes al “Sistema C.Re.Ma. 2022 - Malla 304” sobre las rutas nacionales 38 y 79, en la provincia de La Rioja, según el aviso oficial al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

La convocatoria corresponde a la UOC 46/000 - Coordinación de Licitaciones y Contrataciones de la DNV, bajo modalidad de ajuste alzado y expediente EX-2026-24023783- -APN-LYC#DNV.

El proyecto contempla trabajos sobre la Ruta Nacional N° 38, en el tramo comprendido entre el límite Córdoba/La Rioja y Punta de los Llanos, entre los kilómetros 211,03 y 291,85, y sobre la Ruta Nacional N° 79, entre Santa Rita RP31 y el empalme con la RN60, del kilómetro 209,27 al 368,36.

El presupuesto oficial asciende a $71.916.867.000, con valores referidos al 30 de diciembre de 2025.

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El pliego de bases y condiciones podrá adquirirse mediante participación en el sistema CONTRAT.AR entre el 22 de mayo y el 20 de agosto de 2026 a las 10:00.

Las consultas deberán efectuarse exclusivamente a través de CONTRAT.AR hasta el 4 de agosto de 2026 a las 23:59, mientras que las ofertas deberán presentarse por la misma plataforma hasta el 20 de agosto de 2026 a las 10:00.

La apertura de ofertas se realizará el 20 de agosto de 2026 a las 10:00 mediante acto público electrónico y automático a través del sistema CONTRAT.AR.

Con información de Noticias Argentinas

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La suspensión regirá desde la cero hora del lunes 1 de junio y afectará la franja entre las 23.30 y las 5.30. Las líneas interurbanas pasarán por el centro sólo hasta las 22 y las urbanas hasta las 22.30.
 
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