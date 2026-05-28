Milei reactiva la obra pública en una provincia no aliada

La Dirección Nacional de Vialidad lanzó la Licitación Pública 0014/2026 para la ejecución de obras correspondientes al “Sistema C.Re.Ma. 2022 - Malla 304” sobre las rutas nacionales 38 y 79, en la provincia de La Rioja, según el aviso oficial al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

La convocatoria corresponde a la UOC 46/000 - Coordinación de Licitaciones y Contrataciones de la DNV, bajo modalidad de ajuste alzado y expediente EX-2026-24023783- -APN-LYC#DNV.

El proyecto contempla trabajos sobre la Ruta Nacional N° 38, en el tramo comprendido entre el límite Córdoba/La Rioja y Punta de los Llanos, entre los kilómetros 211,03 y 291,85, y sobre la Ruta Nacional N° 79, entre Santa Rita RP31 y el empalme con la RN60, del kilómetro 209,27 al 368,36.

El presupuesto oficial asciende a $71.916.867.000, con valores referidos al 30 de diciembre de 2025.

El pliego de bases y condiciones podrá adquirirse mediante participación en el sistema CONTRAT.AR entre el 22 de mayo y el 20 de agosto de 2026 a las 10:00.

Las consultas deberán efectuarse exclusivamente a través de CONTRAT.AR hasta el 4 de agosto de 2026 a las 23:59, mientras que las ofertas deberán presentarse por la misma plataforma hasta el 20 de agosto de 2026 a las 10:00.

La apertura de ofertas se realizará el 20 de agosto de 2026 a las 10:00 mediante acto público electrónico y automático a través del sistema CONTRAT.AR.

Con información de Noticias Argentinas