Buscan obligar por ley al jefe de Gabinete a rendir cuentas ante la Legislatura

El diputado provincial José Gauffín presentó un proyecto de ley para que el jefe de Gabinete de la Provincia deba concurrir regularmente a la Legislatura y responder preguntas sobre la marcha del Gobierno.

La iniciativa busca implementar en Salta un mecanismo similar al que existe a nivel nacional con la exposición periódica del jefe de Gabinete ante el Congreso.

En diálogo con N&N por Aries, Gauffín sostuvo que se trata de una “buena práctica republicana” y consideró necesario mejorar los mecanismos de control político y acceso a la información pública.

“El oficialismo generalmente no permite interpelaciones y muchas veces las reuniones terminan siendo a puertas cerradas”, cuestionó.

Respuestas que tardan meses

El legislador también criticó la demora en la contestación de pedidos de informe realizados desde la Cámara de Diputados.

Según indicó, muchas respuestas llegan después de cuatro, cinco o incluso seis meses, mientras que otros pedidos directamente quedan sin responder.

“No se puede legislar ni controlar con información tan atrasada”, afirmó.

El proyecto propone que el jefe de Gabinete asista una vez por año a Diputados y otra vez al Senado para responder consultas previamente enviadas por los legisladores.

“Más calidad institucional”

Gauffín enmarcó la iniciativa dentro de una agenda más amplia vinculada a la transparencia y la calidad institucional en la provincia.

En ese sentido, también defendió otro proyecto que impulsa cambios en la designación de los auditores generales de la Provincia, proponiendo concursos de antecedentes y oposición en lugar de acuerdos políticos.

El diputado cuestionó especialmente el funcionamiento de la Auditoría General tras las polémicas por el informe vinculado al Fondo de Reparación Histórica.

“Los auditores deberían ser los más capaces e independientes de la política”, sostuvo.