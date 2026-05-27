Vacunarán gratis a los empleados públicos en la municipalidad

El ministro de Salud Pública, Federico Mangione, y el intendente de la ciudad de Salta, Emiliano Durand, mantuvieron una reunión de trabajo para delinear acciones conjuntas de prevención sanitaria destinadas a los agentes municipales.

Como resultado del encuentro, las autoridades coordinaron la puesta en marcha de una campaña de vacunación en el ámbito laboral, orientada a que los empleados de la comuna puedan completar los esquemas pendientes del calendario nacional y de campaña.

La actividad se desarrollará el próximo jueves 28 de mayo, a partir de las 9, en un puesto de vacunación que se instalará en la sede municipal. El operativo estará a cargo de personal profesional y técnico de la cartera sanitaria provincial, quienes dispondrán de las dosis necesarias.

"El objetivo es acercar el sistema de salud a los trabajadores, facilitando el acceso a las dosis necesarias para que puedan completar sus esquemas de vacunación de manera ágil y segura en su propio lugar de trabajo", destacaron las autoridades al finalizar la reunión.

Desde los organismos coordinadores informaron que los empleados que decidan acceder a la vacunación deberán concurrir de forma obligatoria con su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Asimismo, se solicitó que, en caso de contar con el carnet de vacunación físico, lo presenten para agilizar la verificación y el registro de las dosis aplicadas.