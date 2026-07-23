Ansiedad y falta de control emocional, entre las principales preocupaciones en salud mental

Durante su paso por el programa Día de Miércoles por Aries, el psicólogo deportivo Edmundo Di Lella abordó la importancia de cuidar la salud mental más allá del deporte y explicó que emociones como la ansiedad, la paciencia y la ira forman parte de la vida cotidiana, aunque pueden convertirse en un problema cuando dejan de ser controladas y comienzan a afectar el pensamiento y la toma de decisiones.

Señaló que la ansiedad no siempre es negativa, ya que un nivel moderado puede resultar beneficioso. Sin embargo, advirtió que cuando se intensifica aparecen síntomas como pensamientos catastróficos, respiración agitada, aumento de las pulsaciones y pérdida de lucidez.

Di Lella también destacó que cada vez más personas buscan asistencia psicológica y que lentamente se está dejando atrás el prejuicio de que acudir a un profesional de la salud mental es algo exclusivo de quienes padecen trastornos graves. Atribuyó este cambio, en parte, a una mayor difusión sobre la importancia del bienestar emocional y a que deportistas y figuras públicas hablan con mayor naturalidad sobre sus tratamientos.

Finalmente, advirtió que el contexto económico y social incrementó la demanda de consultas, generando una fuerte presión sobre el sistema de salud. Frente a ese escenario, insistió en que la prevención debe ocupar un lugar central. "Así como cuidamos la alimentación o hacemos actividad física, también debemos entrenar y cuidar nuestra mente", sostuvo, al remarcar que trabajar la salud mental antes de que aparezcan las crisis permite afrontar mejor los desafíos cotidianos y mejorar la calidad de vida.