Llega el camión oncológico al centro para hacer mamografías gratuitas

Este jueves 28 y viernes 29 de mayo, de 8 a 13, se llevará a cabo una Jornada de salud en plaza Belgrano, ubicada en calle Balcarce esquina Belgrano, en el centro de la Ciudad de Salta.

La iniciativa se propone como un espacio de encuentro y prevención primaria en salud. La jornada es organizada por la subsecretaría de Medicina Social del Ministerio de Salud Pública y la Universidad de la Tercera Edad (UNATE).

En la feria se ofrecerán actividades orientadas a la promoción y prevención de la salud integral, con especial foco en el bienestar familiar. Los turnos para el camión oncológico serán por orden de llegada.

Además, se aplicarán vacunas incluidas en el Calendario Nacional de Inmunización, y habrá stands informativos sobre métodos anticonceptivos, salud sexual y reproductiva, nutrición y acceso a derechos.

Entre las prestaciones destacadas se incluyen:

Mamografías (cupos limitados)

• Presentar DNI.

• Mujeres mayores de 40 años.

• No encontrarse en período de lactancia.

• Haber transcurrido al menos un año desde la última mamografía.

• Mujeres menores de 40 años: solo con antecedentes familiares y pedido médico ginecológico.

Control ginecológico – PAP (cupos limitados)

• Destinado a toda persona con útero.

• No estar menstruando.

• No haber mantenido relaciones sexuales en las últimas 48 horas.

• No utilizar óvulos ni cremas vaginales en las 48 horas previas al estudio.

Consejería y espacios educativos

• Nutrición

• Salud sexual y reproductiva