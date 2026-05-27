Detienen a un hombre por la desaparición de Agostina Vera en Córdoba

El detenido había negado ver a la menor de 14 años, pero el chofer que la trasladó confirmó que él pagó el viaje.
 
Argentina27/05/2026

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Un hombre fue detenido en la causa en la que se investiga la desaparición de Agostina Vera en la provincia de Córdoba. Se trata de la persona con quien la menor se encontró luego de viajar en taxi y hay hermetismo sobre qué pasó con la menor, de 14 años.

El principal sospechoso es Gabriel Barrelier, de 33 años, quien fue arrestado en las últimas horas por orden del fiscal Raúl Garzón ante la sospecha de estar involucrado en la desaparición de la adolescente, confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas.

Se espera que en la jornada de hoy se le tome declaración indagatoria y se pueda saber si queda imputado o no en la causa que tiene en vilo al país.

Gustavo Vaca, abogado de la madre de Agostina, indicó el hombre es conocido de la mujer, pero que ella “no tiene conocimiento de que él tuviera contacto” con su hija.

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“En un primer llamado, Barrelier le dice que no vio a la menor”, destacó Vaca en diálogo con TN, y sumó que todo cambió ante la declaración del remisero que la trasladó, lo que provocó que su coartada se derrumbe.

“El remisero declara y dice que lo vio a él y que fue quien abonó el viaje, ahí es cuando empieza la contradicción del acusado”, explicó.

Acerca del celular de la adolescente, comentó que el sábado 23 de mayo por la noche la mamá la llamó dos veces y en una de las ocasiones cortaron. Desde ese momento el teléfono está apagado.

Con información de Noticias Argentinas

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