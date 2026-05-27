Fin de semana largo: el miércoles 17 de junio será un día no laborable

La Subsecretaría de Trabajo de la Provincia recuerda las disposiciones vigentes respecto al feriado del 17 de junio, fecha en la que se conmemora el paso a la inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.

Según lo establecido por la Ley Provincial N.º 5.032/1976, los días 20 de febrero, 17 de junio y 15 de septiembre serán considerados feriados provinciales. A su vez, mediante la Ley Nacional N.º 27.258, el 17 de junio será reconocido también como feriado nacional.

De acuerdo con la legislación nacional vigente en materia de feriados y días no laborables (Ley Nacional N.º 27.399), el feriado nacional del 17 de junio tendrá carácter trasladable. En el año 2026, al coincidir con un día miércoles, el feriado nacional se trasladará al lunes 15 de junio.

En ese marco, el lunes 15 de junio regirá como feriado, aplicándose las condiciones previstas por la normativa laboral vigente.

Por otra parte, el feriado provincial del 17 de junio mantendrá vigencia en la provincia de Salta por tratarse de una fecha de profundo valor histórico y cultural para el pueblo salteño. Sin embargo, en el ámbito laboral privado, dicha jornada será considerada como “día no laborable”, conforme a lo establecido por la Ley de Contrato de Trabajo.

Finalmente, desde el organismo se recuerda que las disposiciones generales podrán verse complementadas por lo establecido en convenios colectivos de trabajo o acuerdos específicos de cada actividad.