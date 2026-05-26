El Gobierno anunció el cronograma de pagos de mayo y del medio aguinaldo

El Ministerio de Economía y Servicios Públicos informó el cronograma de pagos correspondiente a los haberes de mayo de 2026 para los trabajadores de la Administración Pública Provincial.

De acuerdo a lo establecido, el sábado 30 de mayo se depositarán los salarios para los agentes de los sectores de salud, seguridad, educación, administración centralizada, descentralizada y resto de la administración pública provincial.

Asimismo, en la misma fecha se efectuará el depósito de la Compensación Transitoria Docente.

Por otra parte, se informó que el martes 16 de junio se realizará el depósito del Sueldo Anual Complementario (SAC), correspondiente al primer semestre del año.