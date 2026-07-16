Casa Rosada activó contactos con CABA para coordinar un eventual recibimiento de la Selección

El Gobierno activó contactos con la Ciudad de Buenos Aires para coordinar un eventual operativo de recibimiento de la Selección argentina después de la final del Mundial. En Nación trabajan sobre distintos escenarios de llegada, traslado y seguridad, aunque remarcan que todavía esperan una definición de los jugadores y que no hay una comunicación formal cursada a la AFA.

El Ejecutivo sostiene que coordinará el movimiento en aeropuertos a través de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Todavía no está definido si el plantel llegará por Ezeiza o por Aeroparque, una variable que modifica el esquema de seguridad, los cortes, la ruta de traslado y la intervención de las fuerzas locales.

La Casa Rosada ya abrió conversaciones con la Ciudad para ordenar un operativo ante una eventual celebración en Plaza de Mayo o en las inmediaciones de la sede de Gobierno. En Balcarce 50 asumen que, si los jugadores aceptan usar el balcón, el foco estará puesto en evitar desbordes, garantizar corredores seguros y separar la organización institucional de cualquier intento de apropiación política.

En Balcarce 50 explican que el traslado se coordinaría con la Policía de la Ciudad si el recorrido se concentra en territorio porteño y con la Policía bonaerense si la delegación llega por Ezeiza o atraviesa municipios del conurbano. En ese esquema, Nación quedaría a cargo de la articulación general, la seguridad aeroportuaria y los objetivos federales.

El Gobierno todavía no activó un contacto formal con la provincia de Buenos Aires. En la administración bonaerense aseguran que no recibieron un llamado oficial, aunque remarcan que pondrán “todo a disposición”, como lo hicieron durante el recibimiento de la Selección campeona del Mundial de Qatar 2022.

El Ejecutivo reconoce que el operativo depende de una definición previa del plantel. En Nación esperan una respuesta de los jugadores y evalúan cómo realizar el ofrecimiento formal para que la Selección pueda ir a la Casa Rosada. “No está previsto enviar una carta. Se está definiendo”, expresan en despachos oficiales.

La Casa Rosada también debe resolver cómo contactará a la AFA. El vínculo con Claudio “Chiqui” Tapia atraviesa uno de sus momentos de mayor tensión por la causa de ARCA y por los intentos oficiales de avanzar con controles y veedores sobre la asociación. En el oficialismo admiten que no tienen canales fluidos con la conducción del fútbol argentino.

En Balcarce 50 sostienen que esa tensión no debería bloquear la coordinación de seguridad, pero reconocen que puede dificultar el ofrecimiento político e institucional. La idea que circula es separar el operativo del vínculo con Tapia y presentar la Casa Rosada como un espacio disponible para los jugadores, sin funcionarios en escena.

El Ejecutivo también incorporó a la Secretaría de Inteligencia de Estado al análisis de escenarios. La SIDE participa de la preparación del operativo con información preventiva sobre puntos sensibles, posibles concentraciones, riesgos de desborde y coordinación entre jurisdicciones.

La Casa Rosada tiene sobre la mesa una instrucción política de Milei: si la Selección acepta ir al balcón, la sede de Gobierno quedará vacía de funcionarios y con presencia exclusiva del personal de Casa Militar. El Presidente quiere evitar que la escena sea leída como una foto partidaria o como un uso político del desempeño del equipo.

TN