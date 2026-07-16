Conicet: investigadores y becarios al borde del precipicio

El ajuste feroz de este gobierno ya no amenaza solamente el futuro de la ciencia argentina. Pone en jaque el presente de cientos de jóvenes investigadores que están a punto de quedarse sin sus sueldos de un día para otro. A través de un comunicado, Alberto Baruj, Claudia Capurro, Roberto Rivarola, Mario Pecheni y Jorge Aliaga, miembros del Directorio del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), reconocieron que el organismo no dispone de los recursos presupuestarios necesarios para prorrogar las becas posdoctorales que vencen el próximo 31 de julio. “Se trata de investigadores que ya se presentaron a la convocatoria 2025 para ingresar a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico (CICyT), pero cuyos concursos todavía no fueron resueltos”.

El propio Directorio sostuvo que la extensión de esas becas no solo sería “institucionalmente conveniente”, sino también “necesaria para sostener el desarrollo del sistema científico nacional”. Sin embargo, admitió que el Conicet carece de los créditos presupuestarios indispensables para financiar esa continuidad.

Desde abril, las autoridades del organismo aseguran haber realizado gestiones para encontrar una salida. Ninguna prosperó. Tampoco fue posible adelantar las altas correspondientes a las convocatorias 2022 y 2023, una medida que habría permitido liberar recursos para evitar que cientos de investigadores quedaran atrapados en un limbo administrativo y presupuestario.

El resultado es una situación inédita: científicos altamente calificados, formados durante años con recursos públicos, podrían quedarse sin beca mientras esperan que el Estado resuelva el concurso que definirá si continúan o no su carrera de investigación.

Existe una salida, pero depende exclusivamente de una decisión política. Si el Poder Ejecutivo asigna los fondos necesarios, apoyará inmediatamente la prórroga de las becas hasta que se publiquen los resultados de la convocatoria 2025.

Página12