Urtubey: “Los que se disfrazan de peronistas le votan hasta el recreo a Milei”

El exgobernador Juan Manuel Urtubey cuestionó con dureza la situación judicial del Partido Justicialista en Salta y apuntó contra la intervención dispuesta desde la Justicia Federal porteña.

Urtubey sostuvo que una jueza federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no debería resolver sobre la competencia de un juez federal de Salta. “La provincia no es una alfombra de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, afirmó.

En ese sentido, recordó que Salta cuenta con Justicia Federal con competencia electoral y señaló que la Cámara Nacional Electoral ya había revocado anteriormente un fallo de María Servini por considerar que no era competente.

El exmandatario vinculó la situación con una maniobra política para poner al PJ salteño “al servicio del gobierno liberal”. “No vamos a ser cómplices de una maniobra en donde se limita la jurisdicción, la competencia y fundamentalmente la soberanía política de un partido político como el peronismo en Salta”, expresó.

Además, Urtubey cuestionó a dirigentes salteños que, según dijo, “se disfrazan de peronistas” pero acompañan las iniciativas del Gobierno nacional. “En Salta le votan hasta el recreo a Milei. Somos la única provincia argentina que le vota toda la ley a Milei”, lanzó.

Finalmente, insistió en que algunos sectores “engañaron a la gente” y terminaron siendo “un felpudo de Milei”, al tiempo que anticipó que aguardarán la resolución de la apelación antes de convalidar cualquier decisión partidaria.