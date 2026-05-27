Godoy cuestionó la posible convocatoria a elecciones en el PJ salteño: “Es ilegal e ilegítima”

El ex presidente de la Cámara de Diputados de Salta, Manuel Santiago Godoy, cuestionó la posible convocatoria a elecciones internas en el Partido Justicialista salteño y advirtió que el llamado sería “ilegal e ilegítimo” porque, según sostuvo, la situación judicial del partido aún no está resuelta.

Godoy explicó en Pelo y Barba por Aries que el PJ es un partido nacional de distrito y que, por lo tanto, las decisiones sobre su funcionamiento dependen del Consejo Nacional del Partido Justicialista. En ese marco, remarcó que la intervención dispuesta sobre el PJ salteño se encuentra apelada ante la Cámara Nacional Electoral.

“La razón por la cual no está firme el fallo es que está apelado. Entonces, si mañana la Cámara decide otra cosa, se tendrá que devolver todo. Es una cosa increíble”, afirmó.

El dirigente señaló que el interventor podría anunciar en las próximas horas un cronograma electoral con plazos “cortísimos” y con el mismo padrón partidario, sin una depuración previa. En ese sentido, advirtió que el registro de afiliados presenta situaciones llamativas, como apenas 600 afiliados de entre 18 y 25 años y más de 1.100 personas mayores de 95 años.

Además, Godoy cuestionó la legitimidad del pedido de intervención al señalar que Esteban Tuty Amat —a quien mencionó como impulsor de la presentación— no estaría afiliado al partido tras haber renunciado oportunamente. “Carece de toda legitimidad”, sostuvo.

Para el ex legislador, el objetivo político detrás del llamado sería alinear al PJ dentro del esquema electoral del gobernador Gustavo Sáenz de cara a las próximas elecciones provinciales. “Lo que quieren es un PJ dentro del frente del saencismo, junto con el PRO y otros partidos provinciales”, planteó.

Godoy anticipó que un sector del peronismo continuará impugnando la convocatoria y buscará reorganizarse por fuera de ese esquema. “Vamos a tratar de juntar a todo el peronismo en una especie de frente y caminar hacia las elecciones provinciales como un tercio diferente: por un lado los libertarios, por otro Sáenz, y por otro nosotros”, concluyó.