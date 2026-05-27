Cruces en la Auditoría: Camacho pidió “trabajo” y menos pelea

El jefe de Gabinete de Salta, Sergio Camacho, se metió en la polémica interna de la Auditoría General de la Provincia y pidió a sus integrantes “ponerse a la altura” para evitar que el organismo pierda credibilidad.

La definición llegó luego del cruce entre auditores, en medio de cuestionamientos públicos y diferencias que escalaron dentro del organismo de control.

En Pelo y Barba por Aries, Camacho sostuvo que la situación derivó en una “escalada asimétrica”, donde una discusión inicial terminó creciendo por cruces personales.

“Recuperar el prestigio”

El funcionario llamó a dejar de lado los enfrentamientos internos y concentrarse en el rol institucional de la Auditoría.

“Hay que cortar con la escalada asimétrica, agachar la cabeza y recuperar para la Auditoría, con trabajo, el prestigio que debe tener”, expresó.

Camacho remarcó que la Auditoría cumple una función clave como organismo de control posterior sobre los actos del Estado.

Sin intromisión del Gobierno

El jefe de Gabinete aseguró que la gestión del gobernador Gustavo Sáenz no interviene en el funcionamiento del organismo.

“La gestión del gobernador Sáenz no tiene intromisión sobre la Auditoría, no se metió y no se mete”, afirmó.

También señaló que, si bien las designaciones son propuestas por el Ejecutivo, atraviesan un proceso institucional que involucra a Diputados y Senadores.

Un organismo clave para el control

Camacho defendió el sistema de doble control: primero con la Sindicatura durante la ejecución de los actos administrativos y luego con la Auditoría, que revisa posteriormente.

Para el funcionario, los cruces internos no ayudan a fortalecer la confianza pública en un organismo que debe garantizar transparencia sobre la administración del Estado.