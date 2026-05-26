La patria no nació para el abandono

El 25 de Mayo no fue solamente una fecha histórica.

Fue un pueblo cansado de que decidieran por él.

Fue el nacimiento de una idea poderosa:

una Nación libre, soberana y con justicia para su gente.

Y más de doscientos años después, la discusión sigue siendo parecida.

Porque hoy también hay bronca, cansancio y desesperación.

Y eso explica muchas cosas de lo que pasó en la Argentina.

¿Quién votó a Milei?

Lo votó una sociedad agotada.

Trabajadores, jubilados, jóvenes, comerciantes, clase media y sectores populares que buscaban un cambio después de años de frustración.

La gente no votó solamente economía.

Votó cansancio.

Votó decepción.

Votó bronca contra una dirigencia que durante mucho tiempo no supo resolver los problemas cotidianos.

Pero hoy también aparece otra realidad.

Muchos sienten que el gobierno respondió con ajuste, peleas políticas y una desconexión muy grande con la vida real de la gente.

Y el problema no es solamente económico.

El problema aparece cuando se pierde sensibilidad humana.

Porque gobernar no es pelear en redes sociales.

Gobernar es cuidar a la gente.

Hoy muchos trabajadores sienten miedo por el empleo.

Muchos jubilados viven con angustia por los medicamentos y las tarifas.

Muchos comerciantes pelean para sostener sus negocios.

Y muchos jóvenes sienten incertidumbre sobre su futuro.

Porque la gente puede aceptar esfuerzos.

Lo que no acepta es la indiferencia.

Y ningún argentino votó para vivir peor o con más división.

Pero además hay una discusión mucho más profunda:

qué modelo de país queremos.

Porque la Argentina no puede limitarse solamente a extraer recursos mientras gran parte de la población sigue esperando desarrollo.

Salta tiene minería, producción, turismo, energía y enormes posibilidades.

Pero durante años faltaron rutas, infraestructura, conectividad y una mirada verdaderamente federal.

Y cuando los recursos salen pero el desarrollo no llega a la gente, algo está fallando.

Por eso hoy hablar de Patria también es hablar de federalismo real.

Hace falta producción, educación, universidades, salud, rutas y oportunidades para que nuestros jóvenes puedan crecer en su propia tierra.

La Argentina necesitaba orden, claro que sí.

Pero también necesita humanidad, diálogo y sensibilidad social.

Porque la Patria no vive en los discursos.

La Patria vive en el trabajador que madruga, en el docente, en el camionero, en el médico, en la pyme y en quienes siguen haciendo enormes esfuerzos para sostener este país.

Y justamente eso nos recuerda el 25 de Mayo:

Que ningún país se construye desde el abandono social.

Aquellos hombres de Mayo soñaban una Nación con futuro propio.

No una Argentina resignada.

No una Argentina donde los jóvenes crean que la única salida es irse.

Y además hay algo que no podemos perder nunca:

la idea de comunidad.

Porque ningún país serio se desarrolló destruyendo la educación pública, abandonando la ciencia o debilitando el trabajo.

Las grandes naciones crecieron con producción, infraestructura y sentido colectivo.

Todavía estamos a tiempo de corregir errores.

Todavía estamos a tiempo de recuperar diálogo, sensibilidad y sentido de Nación.

Porque cuando un pueblo pierde la esperanza, se rompe algo muy profundo.

Pero cuando un pueblo vuelve a unirse, la Argentina siempre encuentra la forma de levantarse.

Feliz Día de la Patria para todos los argentinos.