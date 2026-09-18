Está en trámite un importante paquete de leyes que necesita el gobierno de Javier Milei para asegurar una eventual reelección. Es la oportunidad para avanzar en la satisfacción de demandas que se han planteado desde el inicio del mandato de La Libertad Avanza, lo que con mucha morosidad se va logrando a través del intercambio de favores. Una de las últimas muestras es el dictamen favorable que logró en el Senado el proyecto de eliminación de subsidios en el consumo de gas por zona fría. La firma de la representante salteña Flavia Royón fue a cambio de un subsidio en la tarifa eléctrica por zona caliente para el norte, que va a disponer el Ejecutivo nacional por resolución.

Esta necesidad de lograr medidas favorables, caso por caso, marcó el ritmo de una semana intensa que se abrió con la recepción de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel y obligó a una verdadera exhibición de equilibrio político si se atiende a la dura confrontación entre Presidente y Vice de la Nación. El homenaje a los Patronos de Salta fue el escenario que dejó en manos de la Iglesia una visita apreciada por la gente.

El envío del proyecto de presupuesto nacional para 2027 fue otro motor que movilizó al gobernador a desplegar su actividad en la sede del poder nacional. Reuniones con funcionarios, legisladores y participación en entrevistas con medios de comunicación de difusión en todo el territorio se mostraron como preparatorias de las que van a sucederse cuando la iniciativa del Ejecutivo tenga tratamiento en distintas comisiones de trabajo.

El propio mandatario se ocupó de aclarar que su reunión con el Jefe de Gabinete, que compartió con otros mandatarios del norte del país, no tuvo a la cuestión presupuestaria en el centro de las negociaciones.

Sus declaraciones dejaron en claro que se trató de un nuevo esfuerzo por lograr que desde la Casa Rosada se entiendan los problemas que atraviesan las provincias. Advirtió que la paciencia se va agotando y también hizo notar que existe una diferencia entre el acompañamiento que algunos gobernadores brindaron a iniciativas impulsadas por Nación y las respuestas que luego recibieron en sus propios territorios. No es la primera condena que recibe esa actitud de funcionarios libertarios, que en otra oportunidad lo llevó a calificarlos de “palomas de iglesia”.

Su planteo fue similar a la evaluación que hicieron los otros gobernadores del norte que participaron de la reunión del pasado miércoles y que marcaron que, al igual que Salta, tienen obras demoradas, les falta financiamiento y cayeron los recursos que se les debe girar. El trato que cuestionan es que cuando necesitan el apoyo de las provincias buscan a los gobernadores a los que hablan todos los días, a toda hora y en todo momento. Pese al fastidio, Gustavo Sáenz reconoció que acompaña lo que hay que acompañar.

En el último tramo de la semana, transitó los pasillos del Congreso y mostró la imagen de su relación con algunos senadores de Tucumán, Catamarca, Jujuy y Misiones. En la Cámara alta, muchos legisladores integran monobloques que negocian posiciones al margen de posicionamientos de los grandes bloques políticos. Y en el recinto avanzó la ley de biocombustibles en los términos planteados por las provincias productoras de caña de azúcar y maíz, que llevó a que el peronismo vote dividido.

No está asegurado el voto saencista al proyecto de presupuesto -el que "hay que ver la letra grande, la chica y la que no está", según el mandatario- pero sí el apoyo a la eliminación de las PASO. También va en contra del persistente ataque a la discapacidad.

En resto es negociable.

Salta, 18 de setiembre de 2026