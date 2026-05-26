Turismo de “escapadas”: aseguran que Salta busca adaptarse a nuevos perfiles de viajeros

En N&N, el coordinador del Ente de Turismo de la ciudad de Salta, Fernando García Soria, destacó el movimiento turístico registrado durante el fin de semana largo y aseguró que la conectividad aérea y el trabajo conjunto entre el sector público y privado son claves para sostener el crecimiento de la actividad.

García Soria explicó que este tipo de fines de semana cortos funciona principalmente bajo el formato de “escapadas”, donde los turistas priorizan destinos cercanos y de fácil acceso. “Lo que siempre se prioriza es la relación distancia-tiempo de viaje. Por eso es importante la conectividad que tiene Salta”, señaló.

En ese sentido, remarcó que la provincia se encuentra a pocas horas de vuelo de mercados estratégicos como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Neuquén, además del fuerte movimiento regional proveniente de Tucumán, Santiago del Estero y Jujuy. También destacó el turismo interno generado desde distintos puntos de la provincia de Salta.

Por otra parte, indicó que ya comenzó a percibirse la llegada de visitantes extranjeros debido al inicio de las vacaciones de verano en países del hemisferio norte. “Ayer, durante las actividades en Plaza 9 de Julio, vimos mucha presencia de turistas de otros países”, comentó.

El funcionario sostuvo que uno de los desafíos actuales del turismo es avanzar hacia una mayor diversificación tanto de la oferta como de los mercados. “El secreto va a ser la diversificación y saber qué ofrecerle a cada mercado”, explicó.

Además, destacó las acciones promocionales que la provincia realiza en distintos puntos del país. En ese marco, mencionó un workshop realizado en Buenos Aires con la participación de más de 30 operadores turísticos salteños.

Finalmente, García Soria defendió la intervención estatal en el desarrollo turístico y cuestionó las posturas que plantean reducir el rol del Estado. “Pretender que todo quede librado a las reglas del mercado es un concepto viejo”, afirmó.

Según explicó, el crecimiento turístico de Salta es resultado de más de 40 años de articulación público-privada, donde el Estado cumple funciones clave en planificación, gestión y promoción del destino. “El turismo en Salta es un ejemplo de trabajo conjunto entre el sector público y privado”, concluyó.