Por falta de máquinas, rutas de los Valles Calchaquíes pueden pasar hasta 60 días sin mantenimiento

El estado de los caminos volvió a aparecer como una de las principales preocupaciones en Seclantás.

El intendente Mauricio Abán advirtió que la falta de maquinaria limita el mantenimiento de distintos corredores de los Valles Calchaquíes y señaló que algunos sectores pueden permanecer hasta 60 días sin intervención de una motoniveladora.

Según explicó en Pelo y Barba, por Aries, históricamente la zona alta del Valle contaba con entre dos y tres máquinas para atender La Poma, Cachi, Payogasta, Seclantás, Luracatao y otros caminos alternativos.

“Ahora hay una sola”, sostuvo.

Los Colorados, uno de los tramos más complicados

Abán puso como ejemplo la Ruta Provincial 42, Camino de Los Colorados, que conecta la Recta del Tin Tin con el Camino de los Artesanos.

El intendente aseguró que actualmente presenta serias dificultades de mantenimiento y remarcó que la falta de maquinaria obliga a esperar largos períodos para que la motoniveladora vuelva a pasar por determinados sectores.

Para el jefe comunal, esta situación también impacta sobre el turismo, ya que la conectividad es una de las principales limitantes para llegar a Seclantás y a otros puntos del Valle.

Expectativa por la Cuesta del Obispo

Abán también se refirió al anuncio de pavimentación de la Cuesta del Obispo y aseguró que existe mucha expectativa en la región.

Consideró que la obra podría marcar un cambio importante para el turismo y la conectividad de los Valles Calchaquíes, dado que la Cuesta constituye uno de los principales accesos y atractivos de la zona.

No obstante, aclaró que en la actualidad los sectores que más preocupación generan para Seclantás son los caminos de Los Colorados y Luracatao.