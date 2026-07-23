Temporada “bastante floja” en Seclantás: apuntan a la economía y a la caída del turismo extranjero

La temporada de invierno no está dejando en Seclantás el movimiento turístico que esperaba el municipio. El intendente Mauricio Abán reconoció que la llegada de visitantes se mantiene por debajo de las expectativas y vinculó la situación principalmente con el contexto económico.

“Venimos bastante flojos, esa es la verdad”, admitió en Pelo y Barba, por Aries.

Abán sostuvo que el turismo viene atravesando un período complicado y consideró que la situación económica está condicionando las decisiones de viaje, incluso entre quienes habitualmente recorren los Valles Calchaquíes.

“Yo le atribuyo a la situación económica que se está viviendo”, explicó. También señaló que Argentina está cara para parte del turismo internacional y que el movimiento hacia lugares como las Cuevas de Acsibi o el corredor de los artesanos está por debajo de otros años.

El temporal golpeó las fiestas patronales

A la baja turística se sumó el impacto del fuerte viento que afectó a Seclantás durante varios días.

La localidad celebraba sus fiestas patronales en honor a la Virgen del Carmen cuando el temporal complicó las actividades y, según Abán, hizo que mucha gente finalmente no viajara.

El fenómeno también provocó daños en viviendas de Luracatao, donde el municipio relevó voladuras de techos, especialmente en construcciones tradicionales de adobe, barro y caña.

Pese al escenario, el intendente destacó la oferta de Seclantás y remarcó el trabajo de prestadores, artesanos y emprendedores para sostener la actividad durante las vacaciones.