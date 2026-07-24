Cachi será sede del primer Encuentro de Motoviajeras del norte argentino

Cachi se prepara para recibir el 1° Encuentro de Motoviajeras, una propuesta inédita en el norte argentino que se desarrollará del 23 al 25 de octubre con el objetivo de fortalecer la comunidad femenina sobre dos ruedas, promover el mototurismo y poner en valor los paisajes salteños.

La convocatoria está dirigida a mujeres mayores de 18 años que conduzcan motocicletas, sin importar la cilindrada, la experiencia o los kilómetros recorridos. Durante las tres jornadas habrá charlas con referentes del motociclismo como Belén Couso, Pamela Sosa y Romina Lo Conte, además de espacios de intercambio, sorteos y degustaciones de vinos de la región.

Uno de los momentos centrales será una rodada simbólica por las calles de Cachi, mientras que las participantes también podrán recorrer algunos de los caminos más emblemáticos de Salta, como la Cuesta del Obispo, la Quebrada de las Conchas y un tramo de la Ruta Nacional 40 entre Cachi y Cafayate, consolidando a la provincia como un destino ideal para el turismo sobre ruedas.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas a través de Passline Argentina e incluyen un kit de bienvenida, pausas para el café, cobertura de seguridad y beneficios en alojamientos adheridos. Desde la organización destacaron que el encuentro busca generar una red de apoyo entre motoviajeras y posicionar a Salta como un referente del mototurismo femenino en Sudamérica.