Salta ya no retiene a los turistas: pasan una noche y siguen viaje
Turismo23/07/2026Rocío Monteros Di Pietro
La propietaria de un hospedaje advirtió que, aunque todavía llegan visitantes, la permanencia en la ciudad cayó considerablemente. Aseguró que muchos eligen utilizar Salta solo como escala antes de continuar hacia Jujuy.
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El intendente reconoció que las vacaciones de invierno están por debajo de lo esperado y señaló que el temporal también golpeó una fecha clave para la localidad.
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