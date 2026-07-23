Salta ya no retiene a los turistas: pasan una noche y siguen viaje

La temporada de invierno deja señales de preocupación para el sector turístico en la capital salteña. Analía, propietaria de un hospedaje habilitado, aseguró en Aries que si bien continúan recibiendo visitantes, el tiempo de permanencia en la ciudad se redujo de manera significativa en comparación con años anteriores.

Explicó que antes los turistas elegían Salta como base para recorrer distintos destinos del NOA. “La gente hacía base en Salta y desde acá visitaba el interior o Jujuy y regresaba. Ahora hacen una noche en Salta y se van a Jujuy. Hemos perdido una barbaridad de turistas acá”, afirmó.

La empresaria señaló que el cambio también impacta en la economía local. “Antes se quedaban una semana o diez días. Hoy eso ya no pasa y hay un montón de gente que vive de la gastronomía, de las excursiones y del comercio que deja de recibir ese consumo”, sostuvo. Sus declaraciones coinciden con el análisis de operadores turísticos consultados por Aries, quienes vienen advirtiendo una reducción en el gasto y en la cantidad de noches que los visitantes permanecen en la provincia.

Frente a este escenario, Analía consideró que es necesario reforzar las estrategias para recuperar la actividad. “Yo entiendo que la situación económica está crítica, pero la gente sigue viajando. Lo que hace falta es promoción y mucho trabajo, porque realmente ha bajado una barbaridad”, concluyó.