Nuevas fechas para Ricardo Arjona en Argentina: las entradas ya estan a la venta

Ricardo Arjona volvió a hacer historia en la música en vivo en Argentina al anunciar tres nuevas fechas en el Movistar Arena de Buenos Aires, con una producción de Fenix Entertainment, tras haber agotado las 14 funciones inicialmente previstas en tiempo récord. Con estas incorporaciones, el artista alcanzará un total de 17 conciertos en el mismo escenario, consolidando un récord absoluto sin precedentes en el país.

Las nuevas presentaciones tendrán lugar los días 1, 2 y 5 de julio de 2026, y las entradas estarán disponibles a partir del martes 26 de mayo a las 9:30 a través del sitio oficial del recinto, según informaron los organizadores a la Agencia Noticias Argentinas.

El anuncio llega luego de una respuesta arrolladora del público argentino, que agotó rápidamente todas las funciones programadas para mayo —incluyendo los días 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 23, 24 y 25— en lo que marca uno de los mayores niveles de convocatoria para un espectáculo internacional en el país.

En cada una de sus presentaciones en el Movistar Arena, Arjona despliega un repertorio que combina clásicos de su carrera como Marta y Mujer de lujo, junto a temas emblemáticos como Señora de las Cuatro Décadas, Te conozco y Acompáñame a estar solo. El show también incluye canciones de su más reciente trabajo, como Despacio que hay prisa, y culmina con himnos como Fuiste tú, Minutos y Mujeres.

El espectáculo logra un equilibrio entre nostalgia y novedades, con una propuesta artística concebida para ofrecer una experiencia única en cada presentación. La puesta en escena, considerada una de las más ambiciosas de la trayectoria del artista, combina recursos teatrales con un despliegue técnico de luces, sonido y escenografía de alto nivel.

La gira, titulada Lo que el Seco no dijo, representa una nueva etapa en la carrera del músico guatemalteco y ha sido definida como la producción más espectacular de su trayectoria. El tour comenzó el 30 de enero de 2026 en el Allstate Arena de Chicago con entradas agotadas, iniciando un recorrido de más de 35 fechas en Estados Unidos y Puerto Rico.

Este nuevo ciclo se produce además tras la histórica residencia de 23 conciertos que Arjona realizó en Guatemala a finales de 2025, reafirmando su vigencia y poder de convocatoria a lo largo de cuatro décadas de carrera.

Con este logro en Buenos Aires, el cantautor no solo amplía su presencia en uno de los mercados más importantes de la música en español, sino que ratifica su lugar como uno de los artistas más convocantes de la escena latina. Al mismo tiempo, el músico confirmó que trabaja en un nuevo proyecto discográfico titulado Lo que el Seco no dijo, próximo a su lanzamiento.

La expectativa crece de cara a las nuevas funciones, mientras el fenómeno Arjona continúa marcando hitos en la industria musical y consolidando un vínculo histórico con el público argentino.