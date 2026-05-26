Corte de agua programado en barrios este martes

Aguas del Norte informó que habrá baja presión y cortes del servicio durante la tarde por trabajos de cambio de válvulas.
 
Salta26/05/2026Ivana ChañiIvana Chañi

aguas del norte

Aguas del Norte informó que este martes 26 de mayo se realizará un corte programado de agua en distintos sectores de la ciudad de Salta debido a trabajos de cambio de válvulas.

La empresa indicó que la afectación será entre las 14 y las 18 horas y alcanzará a los barrios:

  • Manjón Viejo,
  • El Milagro,
  • Villa Mitre,
  • Villa Mónica,
  • Jardín,
  • y Cabildo.

Según detallaron, los usuarios podrían registrar baja presión o interrupción total del servicio durante el desarrollo de las tareas.

Desde la compañía recomendaron hacer un uso racional del agua mientras duren los trabajos.

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