Docentes y estudiantes de la UNSa llevarán atención sanitaria a parajes de Rivadavia

Estudiantes y profesionales de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) viajarán a Santa Victoria Este para participar del primer Campamento Sanitario del Programa Integral “Dr. Arturo Oñativia”, que se desarrollará del 26 al 31 de octubre en siete parajes del departamento Rivadavia.

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, la vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNSa, Alejandra Falú, explicó que el operativo reunirá a estudiantes avanzados de Medicina, Enfermería y Nutrición, quienes trabajarán de manera conjunta para conocer las condiciones sanitarias de las poblaciones del norte provincial.

“Fundamentalmente, que nuestros estudiantes se formen interdisciplinariamente, es decir, entre las tres carreras como equipo de salud y en territorio, para que tengan una formación con propósito”, señaló.

La iniciativa contará con aproximadamente 30 participantes, entre estudiantes, docentes y profesionales, que trabajarán en articulación con los equipos de salud locales. Además, destacó la participación de estudiantes pertenecientes a pueblos originarios.

“Estos jóvenes van a actuar como facilitadores en el sentido del idioma. Inclusive están haciendo flyers en los distintos idiomas, wichís, toba, para que sepa la gente a qué vamos, qué es lo que vamos a hacer en nombre de la universidad”, explicó Falú.

Entre las prestaciones previstas se encuentran mediciones de glucemia, controles de presión arterial, revisión del estado de vacunación y evaluaciones nutricionales. Para las mujeres también se ofrecerán autotests de HPV y estudios de Papanicolaou.

En ese sentido, planteó que el contacto con las comunidades permite recuperar aspectos esenciales de las profesiones sanitarias, más allá de los avances tecnológicos.

“Es volver a las bases. Hoy, que tenemos tan avanzada la tecnología o la inteligencia artificial, es volver a la esencia de estas profesiones de salud que tienen que ver con la vocación de servicio. Es entender que hay otro y que la salud está atravesada por muchísimos factores socioeconómicos, culturales y demás, que deben ser abordados en territorio”, afirmó.