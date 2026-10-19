Este martes habrá un operativo de descacharrado en Mirasoles y El Huaico

Este martes 20 de octubre se realizará un nuevo operativo de descacharrado en los barrios Mirasoles y El Huaico, en la zona norte de Salta, con el objetivo de prevenir la proliferación del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue y la chikungunya. Los vecinos deberán sacar a la vereda los recipientes y elementos en desuso que puedan acumular agua para facilitar su retiro.

Las tareas se desarrollarán de 8 a 12 en el sector comprendido por avenida De la Memoria, Verdad y Justicia, calle Q, avenida Democracia, avenida Lucrecia Barquet, ruta 28 y calle Carlos Urrutia.

El operativo contará con la participación de equipos municipales, organismos provinciales y nacionales, fuerzas de seguridad y personal del Ejército.

Según los datos difundidos, hasta el momento se retiraron 262 toneladas de residuos mediante los distintos operativos de descacharrado realizados en la ciudad.

Con la llegada de la primavera y el aumento de las temperaturas, se recomienda reforzar la limpieza de patios, jardines y otros espacios al aire libre. Entre las principales medidas preventivas se encuentra la eliminación de recipientes que puedan retener agua, ya que estos pueden convertirse en criaderos del mosquito.

La prevención cobra especial importancia ante los pronósticos que advierten sobre posibles lluvias intensas asociadas al fenómeno climático conocido como Superniño. Las precipitaciones pueden favorecer la acumulación de agua en objetos abandonados, por lo que retirar estos elementos permite reducir los lugares donde puede reproducirse el mosquito.

De esta manera, los vecinos de Mirasoles y El Huaico podrán aprovechar el operativo del martes para desprenderse de objetos que representen un riesgo sanitario.