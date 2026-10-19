Campamentos sanitarios: buscan apoyo y convocan a profesionales para extender el programa

La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) participará del primer Campamento Sanitario del Programa Integral “Dr. Arturo Oñativia”, que se desarrollará del 26 al 31 de octubre en siete parajes del departamento Rivadavia. El operativo tendrá como punto de referencia Santa Victoria Este y contará con aproximadamente 30 participantes, entre estudiantes avanzados, docentes y profesionales de Medicina, Enfermería y Nutrición.

En diálogo con Aries, la vicedecana de la Facultad, Alejandra Falú, explicó que el objetivo es que el programa no se limite a una experiencia aislada. “La idea es replicarlo en los distintos puntos cardinales de la provincia”, señaló.

Falú aseguró que ya cuentan con el respaldo de distintos colaboradores para el primer campamento y destacó la importancia de sumar esfuerzos para llegar a las poblaciones con mayores necesidades.

“La salud nos atraviesa a todos, y si cada uno pone su granito de arena se hace mucho más fácil llevar esto adelante en este contexto socioeconómico que estamos atravesando, donde quien más lo necesita es justamente la gente vulnerable, la gente que está alejada, que no cuenta con los recursos”, sostuvo.

La vicedecana también destacó el acompañamiento del Ministerio de Salud Pública, que aportará insumos para los controles previstos durante el operativo.

Respecto de los próximos destinos, Falú adelantó que el equipo analiza dos posibilidades para marzo de 2027, aunque todavía no se definió cuál será la siguiente localidad.

“Hay dos destinos posibles. Uno es Morillo y otro Tolar Grande. Tenemos que ver cuál hacemos primero o si nos da la posibilidad, separando el equipo de trabajo, ir a los dos lugares”, explicó.

La propuesta también contempla regresar periódicamente a las comunidades visitadas para realizar un seguimiento de su situación sanitaria, además de ampliar la cantidad de profesionales que participen en los operativos

“La idea, inclusive donde se pueda tener lugares para quedar más personas, es invitar a profesionales de los distintos colegios de profesionales que quieran sumarse”, manifestó Falú.

Quienes estén interesados en colaborar con el programa pueden comunicarse al 3874084487.