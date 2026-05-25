Feriado del 25 de Mayo: cómo operar con Banco Macro durante el fin de semana largo
Ante el fin de semana largo por el feriado del 25 de Mayo, Banco Macro informó que sus clientes podrán operar normalmente mediante sus canales digitales y cajeros automáticos en todo el país.
La entidad recordó que a través de App Macro, Banca Internet y BancoChat, disponible vía WhatsApp al (011) 3110-1338, los usuarios podrán realizar consultas, pagos y transacciones sin necesidad de asistir a una sucursal.
Entre las operaciones habilitadas se encuentran:
- consultas de saldo, CBU y Alias;
- transferencias;
- pago de servicios, préstamos y tarjetas;
- recarga de celulares;
- solicitud de préstamos personales;
- generación de mandatos para extracción sin tarjeta;
- consultas previsionales y descarga de comprobantes.
Además, Banco Macro informó que los cajeros automáticos continuarán habilitados para extracción de efectivo, transferencias, pagos y generación de claves.
La entidad también recomendó priorizar el uso de la tarjeta de débito y destacó el servicio Extra Cash, que permite retirar hasta $170.000 en comercios adheridos al momento de realizar compras.
Por otra parte, los usuarios podrán operar con MODO desde App Macro para enviar dinero mediante WhatsApp, pagar con QR y acceder a promociones y beneficios exclusivos.