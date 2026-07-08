Aceite de girasol: denuncian adulteración en el 10% del mercado

La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) denunció ante organismos de control la venta de aceite rotulado como “aceite de girasol 100%” que, según sus análisis, está mezclado con otro aceite y podría alcanzar “cerca del 10% del mercado".

En su comunicado, la entidad precisó la escala del presunto fraude: “De cada 40 millones de litros que se venden por mes, unos 4 millones son fraudulentos". La cámara indicó que los resultados provienen de “análisis de empresas socias”.

CIARA enumeró tres tipos de perjuicios para el consumidor y advirtió que el primero es una merma en la cantidad: “Envases con hasta 122 mililitros menos de lo que declara la etiqueta". También cuestionó que el rótulo no coincida con la composición real: “Se vende como aceite de girasol puro, pero está mezclado con otro aceite”.

Como señal técnica de esa posible adulteración, la cámara apuntó a un marcador químico: “El ácido linolénico, que en el aceite de girasol no supera el 0,3%, aparece hasta veintiséis veces por encima”. Según el documento, ese desvío funciona como indicio de mezcla.

La entidad sumó alertas por eventuales riesgos sanitarios. En el comunicado mencionó “una declaración ‘0% trans’ que resultó falsa” y señaló “un producto con olor a solvente, hoy bajo análisis de aptitud”.

Sobre el marco de control, CIARA reclamó que “el etiquetado debe reflejar el contenido real del producto” y sostuvo que acompaña “el fortalecimiento de los controles y la transparencia en toda la cadena”. También pidió “una respuesta coordinada y urgente de los organismos de control para proteger a los consumidores y la integridad del sector aceitero argentino”.

Para tomar dimensión de la importancia del complejo girasolero, vale mencionar en ese marco que el sector experimenta un periodo de marcada actividad, sostenido por inversiones privadas de alto impacto y un aumento constante de las exportaciones, según un informe de la Asociación Argentina de Girasol (ASAGIR).

Las empresas procesadoras reafirman su apuesta por el girasol mediante planes de inversión significativos. Durante 2025, la ampliación de la capacidad instalada permitió alcanzar máximos históricos de molienda en el primer trimestre de 2026.

Entre los proyectos destacados figura la expansión de una planta en San Lorenzo, Santa Fe, que, tras una inversión de 12 millones de dólares, incrementará su capacidad anual a 500.000 toneladas.

Además, otra firma anunció una inversión de 400 millones de dólares destinada a la construcción de una nueva planta de procesamiento de girasol y soja en Bahía Blanca, la cual se integrará a su red logística y al puerto de aguas profundas.

El crecimiento también se evidencia en las exportaciones. De acuerdo a datos del Indec, analizados por el Consejo Agroindustrial Argentino, el complejo girasolero exportó 1.327,6 millones de dólares en el primer cuatrimestre de 2026, lo que implica un incremento interanual del 159,5% y representa el 7,9% del total de ventas externas agroindustriales.

Como dato destacado, en 2025, Argentina ocupó el primer lugar como proveedor de aceites vegetales para India, actualmente el país con mayor población a nivel global. Así lo indica un informe del Departamento de Investigación y Desarrollo de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

El reporte señala que India importó 3,56 millones de toneladas de aceites vegetales provenientes de Argentina en ese año, lo que constituyó un hecho significativo tanto para el vínculo comercial entre ambas naciones como para la presencia argentina en el mercado internacional de estos productos.

En el mercado interno también se advierte una expansión relevante. La Secretaría de Agricultura informó compras de girasol por 3,94 millones de toneladas para la campaña 2024/2025, lo que supone un 38% más que la temporada anterior. Para el ciclo 2025/2026, ya se registran operaciones por 4,17 millones de toneladas, lo que representa un aumento interanual del 47,5%.

Con información de Infobae