La crisis en la CNEA suma un paro nacional y protestas en los centros atómicos

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó para este miércoles a un paro en rechazo a los “despidos y el vaciamiento de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)” y realizará una caravana hacia el Centro Atómico Constituyentes (Av. General Paz 1499) a partir de las 9.30.

“Exigimos la inmediata reincorporación de los trabajadores y hacemos responsable al Poder Ejecutivo por el crecimiento del conflicto. Si el Gobierno impulsa una nueva represión, será el exclusivo culpable por cualquier hecho que haya que lamentar”, dijo el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.

Según informó el sindicato en un comunicado, las protestas “también se replicarán en las sedes de la CNEA de todo el país”.

“Lo que pasa en la Argentina no ocurre en ningún otro país del mundo. Todos los estados desarrollados invierten en ciencia y tecnología, además, planifican su energía nuclear, mientras que acá recortaron el 55% del presupuesto en los organismos específicos y en tan solo dos años y medio expulsaron a cientos de científicos y técnicos altamente especializados”, señaló Aguiar.

El dirigente agregó que “el vaciamiento y el desmantelamiento de la CNEA y de los centros atómicos es una política pública de (el presidente Javier) Milei que forma parte de la entrega de nuestro país a un imperio en decadencia como es Estados Unidos”.

“Los despidos masivos e ilegales que intenta el Gobierno paralizan áreas claves del organismo y se traducen en un perjuicio para toda la sociedad. Los trabajadores cesanteados habían sido evaluados y en todos los casos cumplen funciones desde hace años”, añadió.

Aguiar sostuvo que “la Comisión Nacional de Energía Atómica no genera pérdidas. Por el contrario, es superavitaria. No existe ninguna argumentación valedera que justifique este recorte que impulsa el Gobierno”, agregó Aguiar.

La protesta se definió a partir del despido de casi 100 trabajadores que cumplen funciones claves y ante “la falta de respuestas de las autoridades del organismo que preside Martín Porro, quien en reiteradas ocasiones se ha retirado de su oficina escoltado por la Gendarmería para evitar el diálogo”, señaló ATE.

Con información de Noticias Argentinas