Macro viste su torre de celeste y blanco para alentar a la Selección

La Torre Macro, sede central de Banco Macro en la ciudad de Buenos Aires, volvió a exhibir la bandera argentina más grande del país, una intervención que la entidad reserva para momentos especiales vinculados con celebraciones nacionales.

La insignia cubre gran parte de la fachada vidriada del edificio, diseñado por el arquitecto tucumano César Pelli, y transforma a la torre en uno de los puntos más llamativos del centro financiero porteño.

La imagen remite a diciembre de 2022, cuando el edificio recibió a la Selección campeona del mundo tras la consagración en Qatar con el mismo despliegue de la bandera gigante.

Con 130 metros de altura, la Torre Macro alberga a más de 2.000 colaboradores y es una de las construcciones más reconocidas de la capital argentina. Desde la entidad señalaron que la iniciativa busca acompañar aquellos momentos que "emocionan y unen a los argentinos".