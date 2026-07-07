ANMAT detectó un fabricante clandestino de productos médicos y prohibió su actividad

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La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la actividad de una empresa dedicada a la fabricación de productos médicos por operar sin la habilitación sanitaria correspondiente.

La medida alcanza a la firma Lead Cables y Accesorios S.R.L., cuyo establecimiento fue informado como clandestino por la Dirección de Farmacia del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, según consta en la disposición publicada este martes en el Boletín Oficial.

De acuerdo con la publicación, la empresa había sido advertida sobre la necesidad de gestionar la habilitación como laboratorio fabricante de productos médicos, pero no habría regularizado su situación. También se indicó que durante una inspección realizada en septiembre de 2024 se constató actividad productiva en el establecimiento.

Posteriormente, inspectores del Instituto Nacional de Productos Médicos intentaron realizar una verificación de Buenas Prácticas de Fabricación, pero no pudieron concretarla porque el lugar se encontraba cerrado y un vecino informó que la firma ya no desarrollaba actividades allí.

Además de prohibir la actividad, la ANMAT instruyó un sumario sanitario contra la empresa y contra su director técnico, el bioingeniero Federico Pablo Ramos, por presunto incumplimiento de la normativa vigente.

La disposición también ordena comunicar la medida a las autoridades sanitarias provinciales, al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a organismos vinculados a la defensa del consumidor.