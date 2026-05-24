Franco Vivian ganó en Salta y el TC2000 hizo vibrar al norte argentino

Franco Vivian se impuso este domingo en la cuarta fecha del Campeonato 2026 de TC2000, disputada en el autódromo "Martín Miguel de Güemes" de Salta. La competencia, marcada por la estrategia en boxes y la alta exigencia en pista, significó el regreso de la categoría al norte argentino ante un marco imponente de más de 45 mil espectadores.

La carrera ofreció un gran espectáculo con constantes maniobras de sobrepaso y diversas apuestas estratégicas por parte de las escuderías. En el tramo final, Emiliano Stang presionó intensamente al líder, pero Vivian logró sostener una diferencia mínima hasta la bandera a cuadros. La contracara de la jornada fue Franco Morillo, quien debió abandonar por problemas mecánicos.

Fiesta total en el norte

El retorno del TC2000 a Salta consolidó un fin de semana a puro automovilismo que incluyó tandas de entrenamientos, clasificación y la presentación de la Fiat Competizione.

Lo que viene: La próxima cita del calendario del TC2000 se desarrollará los días 27 y 28 de junio en el autódromo de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, en un evento conjunto con el Top Race.