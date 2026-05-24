El premio quedó en casa: Juan Pablo Ale ganó la Fiat Competizione en Salta

El piloto salteño Juan Pablo Ale volvió a festejar en el Autódromo Martín Miguel de Güemes al quedarse este domingo con la final de la Fiat Competizione, en el marco de la cuarta fecha del TC2000 en Salta.

Apenas bajó del podio, todavía cubierto de champagne, el corredor dialogó con Qué Domingo, por Aries y expresó su emoción por ganar nuevamente ante el público salteño.

“Yo quería ganar acá en Salta y ganamos las dos fechas ante toda la gente, mi familia y todos los salteños”, sostuvo.

Ale destacó además la importancia de representar a la provincia en una categoría nacional y aseguró que buscará seguir peleando en las próximas fechas del campeonato.

“Llevo los colores de Salta y trato de hacer lo mejor posible siempre”, afirmó.

El piloto también remarcó que tuvo “un fin de semana perfecto”, luego de imponerse tanto en la jornada del sábado como en la competencia de este domingo.

Cobertura especial desde el autódromo

Durante la transmisión especial de Aries, Andrea Martínez describió el gran movimiento de público en el circuito y destacó la cantidad de actividades para las familias y fanáticos del automovilismo.

“Hay muchísima gente y mucho mejor clima que ayer”, relató desde la zona de boxes.

Martínez también contó que el predio contó con propuestas recreativas para niños, espacios interactivos y exhibiciones vinculadas al automovilismo y al deporte.

Por su parte, Soledad Moyano, conductora de “Al Límite”, destacó el impacto de la categoría en Salta y aseguró que el autódromo estuvo “plagado de gente”.

“La verdad que es muy emocionante lo que está sucediendo con el TC2000”, señaló.

La actividad continuará durante la tarde con la gran final del TC2000, prevista para las 12 horas, además de las competencias del zonal del NOA.