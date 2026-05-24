Rusia lanzó un feroz ataque contra Kiev con 600 drones

Rusia bombardeó intensamente Kiev este domingo y al menos cuatro personas murieron, días después de un ataque ucraniano contra un liceo en una región ocupada por Moscú que el presidente ruso Vladimir Putin prometió vengar.

Ucrania detectó "690 aparatos de ataque aéreo: 90 misiles y 600 drones de distintos tipos", indicó la fuerza aérea, que también reportó "un misil balístico de alcance intermedio". Este es uno de los bombardeos más intensos contra la ciudad desde el inicio de la invasión rusa hace cuatro años,

Según el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, dos personas murieron en la capital y 56 resultaron heridas. El dirigente de la región de Kiev afirmó que dos personas había muerto en esa zona, donde además se reportaron nueve heridos.

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski confirmó que el régimen ruso lanzó un misil hipersónico Oreshnik, con capacidad nuclear.

"Tres misiles rusos contra una instalación de abastecimiento de agua, un mercado incendiado, decenas de edificios residenciales dañados, varias escuelas", denunció Zelenski en Telegram. "Están completamente locos", expresó.

Con información de afp/reuters