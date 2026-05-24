Fin de semana largo: cómo están las rutas nacionales y provinciales en Salta

Autoridades recomendaron circular con extrema precaución este domingo por distintos tramos de rutas nacionales y provinciales debido a neblina, baches, animales sueltos y trabajos viales.
 
Salta24/05/2026Ivana Chañi

En medio del movimiento turístico por el fin de semana largo, el informe actualizado sobre el estado de rutas en Salta advirtió complicaciones en distintos corredores viales de la provincia.

Uno de los sectores más comprometidos es la Ruta Nacional 34, especialmente entre Pichanal y Embarcación, donde reportaron baches de grandes dimensiones, banquinas irregulares y presencia de animales sueltos. También pidieron extremar cuidados entre Tartagal y Salvador Mazza por el deterioro general de la calzada.

En la Ruta Nacional 50, a la altura del Río Pescado, el tránsito se mantiene reducido a media calzada por trabajos de mantenimiento y controles de Gendarmería Nacional.

Por otra parte, en la Ruta Nacional 68, entre La Merced y Cafayate, recomendaron circular con mucha precaución por calzada irregular y posibles deslizamientos en sectores turísticos como la Garganta del Diablo y el Anfiteatro.

También se registran advertencias en la Ruta Nacional 51, camino a la Puna salteña, por calzada resbaladiza, baches y maquinaria trabajando entre San Antonio de los Cobres y el Paso de Sico.

Además, Defensa Civil advirtió por neblinas matinales en distintos sectores de rutas provinciales y nacionales, especialmente durante las primeras horas del día y hacia la noche.

