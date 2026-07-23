“Negro”, “yuto” y “criadita”: advierten sobre formas de racismo naturalizadas en Salta

El racismo en Salta no necesariamente aparece de manera explícita ni bajo las formas tradicionalmente asociadas a la discriminación racial. Para Alejandro Mamani, referente de Identidad Marrón, buena parte del problema está precisamente en prácticas y desigualdades que la sociedad terminó incorporando como normales.

En N&N, por Aries, Mamani sostuvo que Salta y otras provincias del norte tienen una cercanía particular con determinadas realidades que permiten discutir el racismo de una manera más concreta.

“Uno se acostumbra bastante y da por natural muchas cosas que no lo son”, planteó.

Barrios “más blancos” y “más marrones”

Uno de los ejemplos utilizados por Mamani fue la propia distribución social de la ciudad.

Según explicó, en Salta puede observarse con relativa facilidad una diferenciación entre sectores donde predominan personas de piel más clara y otros donde existe una mayor presencia de población racializada.

Para el referente, esa lectura puede extenderse también a la distribución de recursos públicos.

Planteó, por ejemplo, la posibilidad de analizar cuánto presupuesto reciben hospitales o centros de salud ubicados cerca de barrios con distintas composiciones sociales y étnicas.

“Hay algo que es lo no medido, y lo no medido habla de racismo igual”, sostuvo.

La figura de la “criadita”

Mamani también puso como ejemplo una práctica histórica conocida en Salta: la denominada “criadita”.

Describió el término como la situación de niñas provenientes de zonas rurales que ingresaban a hogares para realizar tareas domésticas a cambio de alojamiento, alimentación y, en algunos casos, la promesa de educación.

El referente sostuvo que una práctica que durante años fue mencionada socialmente con naturalidad merece ser revisada desde una perspectiva de derechos y de explotación infantil.

En ese punto, Mamani llegó a caracterizar algunos de esos casos como situaciones que podrían encuadrarse penalmente como trata de personas, dependiendo de las circunstancias concretas.

“Negro”, “marrón” y las categorías que usamos

Otra parte del análisis estuvo centrada en el lenguaje.

Mamani señaló que cuando en Argentina se utiliza de manera peyorativa la palabra “negro”, muchas veces no se está haciendo referencia a una persona afrodescendiente sino a alguien de piel marrón, rasgos indígenas y determinada pertenencia social.

Para Identidad Marrón, esas categorías ayudan a explicar una forma de racismo propia de buena parte de América Latina, donde color de piel, origen social y pertenencia territorial suelen aparecer mezclados.

¿Argentina es particularmente racista?

Mamani rechazó la idea de que Argentina sea excepcionalmente racista respecto del resto de América Latina.

“No somos tan especiales, no somos tan particularmente racistas”, afirmó.

Su planteo es que existe un patrón compartido por buena parte de la región, aunque las formas que adquiere varían de acuerdo con cada sociedad.

En Salta, consideró, esa desigualdad puede ser más visible por la forma en que se distribuyen barrios, servicios y oportunidades.

La dificultad de medir

El referente también cuestionó la falta de estadísticas étnico-raciales para dimensionar el fenómeno.

Como ejemplo mencionó los registros de violencia institucional y sostuvo que variables como edad o género suelen ser relevadas, pero no necesariamente el origen étnico o el color de piel.

A partir de allí planteó que existe una parte de la desigualdad racial que permanece fuera de las estadísticas y que, por lo tanto, resulta más difícil de demostrar y discutir públicamente.

Para Mamani, ése es uno de los principales desafíos: hacer visible aquello que durante años fue incorporado como parte normal de la vida cotidiana.