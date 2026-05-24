Precaución en Jama y demoras en Aguas Blancas durante el fin de semana largo

Los principales pasos fronterizos de Salta y Jujuy permanecen habilitados este domingo 24 de mayo, aunque algunos presentan demoras y advertencias especiales por controles y cuestiones climáticas.

Uno de los puntos con mayor atención es el Paso de Jama, habilitado de 9 a 19.15 en horario de invierno. Allí recomendaron circular con extrema precaución por ruta resbaladiza y condiciones meteorológicas inestables que podrían afectar el tránsito normal.

En tanto, en Aguas Blancas-Bermejo y en Puerto Chalanas se registran demoras por controles de Gendarmería Nacional y mayor presencia de organismos de seguridad.

Por otra parte, el Paso Socompa permanece cerrado, mientras que el Paso Sico continúa habilitado únicamente para transporte de cargas y con advertencia por ruta resbaladiza.

También se encuentran habilitados:

Salvador Mazza – Yacuiba , las 24 horas.

, las 24 horas. El Condado – La Mamora , las 24 horas.

, las 24 horas. Misión La Paz – Pozo Hondo, de 7 a 20 horas.

Desde Defensa Civil recomendaron consultar el estado actualizado de los pasos antes de viajar debido a posibles cambios por cuestiones climáticas.