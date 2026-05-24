Precaución en Jama y demoras en Aguas Blancas durante el fin de semana largo

Con un importante movimiento de viajeros por el fin de semana largo, autoridades recomendaron circular con precaución en distintos pasos internacionales por demoras y condiciones climáticas adversas.
 
Salta24/05/2026Ivana ChañiIvana Chañi

pasos fronterizos 2026

Los principales pasos fronterizos de Salta y Jujuy permanecen habilitados este domingo 24 de mayo, aunque algunos presentan demoras y advertencias especiales por controles y cuestiones climáticas.

Uno de los puntos con mayor atención es el Paso de Jama, habilitado de 9 a 19.15 en horario de invierno. Allí recomendaron circular con extrema precaución por ruta resbaladiza y condiciones meteorológicas inestables que podrían afectar el tránsito normal.

En tanto, en Aguas Blancas-Bermejo y en Puerto Chalanas se registran demoras por controles de Gendarmería Nacional y mayor presencia de organismos de seguridad.

Por otra parte, el Paso Socompa permanece cerrado, mientras que el Paso Sico continúa habilitado únicamente para transporte de cargas y con advertencia por ruta resbaladiza.

También se encuentran habilitados:

  • Salvador Mazza – Yacuiba, las 24 horas.
  • El Condado – La Mamora, las 24 horas.
  • Misión La Paz – Pozo Hondo, de 7 a 20 horas.

Desde Defensa Civil recomendaron consultar el estado actualizado de los pasos antes de viajar debido a posibles cambios por cuestiones climáticas.

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