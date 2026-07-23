Turistas terminaron su experiencia en Salta con un violento robo

Una pareja de turistas, oriunda Buenos Aires fue víctima de un robo durante su estadía en Salta. El hecho ocurrió durante la madrugada, a media cuadra del Parque San Martín, en la zona de calle Lavalle al 500 de Villa Soledad, donde los visitantes habían dejado estacionado su vehículo en la vía pública.

Según relató Analía, propietaria del departamento donde se alojaban, a Aries el episodio ocurrió cerca de la medianoche. Los delincuentes rompieron una de las ventanillas del auto y lograron llevarse dos botellas de vino que la pareja había comprado durante su visita a Cafayate.

“No es una zona insegura, pero suelen robar”, expresó la dueña del hospedaje, quien confirmó que la pareja realizó la denuncia esta mañana y que la Policía ya cuenta con las imágenes de las cámaras de seguridad para intentar identificar a los responsables.

Analía explicó que el alojamiento está registrado ante el área de Turismo y lamentó que el hecho ocurriera justamente cuando los visitantes estaban por finalizar su estadía en la provincia. “Lo triste es que hoy es su último día y se llevan una pésima experiencia”, sostuvo.

La propietaria remarcó la necesidad de reforzar las medidas de seguridad en sectores turísticos de la ciudad. “Estamos sufriendo la falta de turismo y pasa esto. Hay que trabajar en seguridad”, afirmó, al advertir que este tipo de situaciones afecta la imagen de Salta como destino turístico.