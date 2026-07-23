Salta ratificó una deuda de más de US$171 mil por el área petrolera Valle Morado

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El Gobierno provincial ratificó una deuda superior a los US$171 mil vinculada al canon hidrocarburífero del área Valle Morado, luego de rechazar un planteo administrativo realizado por Madalena Energy Argentina.

La medida quedó establecida mediante el Decreto Nº 438, que confirmó lo actuado previamente por la Secretaría de Minería y Energía.

Según consta en el expediente, la deuda determinada asciende a US$171.416,51, contemplando capital e intereses correspondientes al canon hidrocarburífero de 2025.

La empresa cuestionó la obligación de pago argumentando, entre otros aspectos, que había perdido su condición de concesionaria del área.

La concesión, en el centro de la discusión

El Gobierno provincial rechazó esa interpretación y sostuvo que la caducidad de una concesión no se produce de manera automática, sino que requiere el procedimiento administrativo correspondiente.

De esta manera, la Provincia mantuvo la obligación reclamada y rechazó el recurso presentado por la compañía.