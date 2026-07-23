Salta ratificó una deuda de más de US$171 mil por el área petrolera Valle Morado

La Provincia rechazó un recurso presentado por Madalena Energy Argentina. La discusión se originó por el canon hidrocarburífero correspondiente a 2025.
Salta23/07/2026Ivana ChañiIvana Chañi

images?q=tbn:ANd9GcTv--A_LZ1EoejdYmf7lQOmlJyfF3lkqkK4yYYPKm4OFTQhAydIdkHcJCs&s=10
Imagen ilustrativa

El Gobierno provincial ratificó una deuda superior a los US$171 mil vinculada al canon hidrocarburífero del área Valle Morado, luego de rechazar un planteo administrativo realizado por Madalena Energy Argentina.

La medida quedó establecida mediante el Decreto Nº 438, que confirmó lo actuado previamente por la Secretaría de Minería y Energía.

Según consta en el expediente, la deuda determinada asciende a US$171.416,51, contemplando capital e intereses correspondientes al canon hidrocarburífero de 2025.

La empresa cuestionó la obligación de pago argumentando, entre otros aspectos, que había perdido su condición de concesionaria del área.

160626_actoguemes-ppal2“¿Por qué no hay coyas en la Corte?”: plantean el debate sobre racismo en la Justicia salteña

La concesión, en el centro de la discusión

El Gobierno provincial rechazó esa interpretación y sostuvo que la caducidad de una concesión no se produce de manera automática, sino que requiere el procedimiento administrativo correspondiente.

De esta manera, la Provincia mantuvo la obligación reclamada y rechazó el recurso presentado por la compañía.

Te puede interesar
images?q=tbn:ANd9GcSIoeNj2mIV_M-1N2JVwcDfaKUC8GjvvEqp5IRkglpGQCUtb63psdJ2DPU&s=10

Refuerzan las recomendaciones para realizar trekking en la montaña

Salta24/07/2026
Desde la Municipalidad de San Lorezo, uno de los destinos más elegidos para la actividad al aire libre, recomendaron planificar las caminatas, contratar guías habilitados para los recorridos más exigentes y respetar los senderos señalizados para evitar extravíos y otros inconvenientes.
el-dique-campo-alegre

Campo Alegre: veda y plan para proteger el dique

Rocío Monteros Di Pietro
Salta24/07/2026
La pesca permanecerá prohibida hasta el 30 de noviembre por disposición de la Secretaría de Ambiente. El municipio trabaja en un Plan Maestro para reforzar los controles y recuperar el humedal.
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail