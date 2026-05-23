Identidad: el nuevo espacio político que propone recuperar la “salteñidad”

El nuevo espacio político Identidad comenzó a organizar su trabajo territorial en Salta con el objetivo de impulsar actividades sociales, culturales y de acompañamiento vecinal en distintos puntos de la provincia.

En Vale Todo por Aries, Marcos Ruarte, uno de los responsables de la mesa junto a Diego Albornoz y Marisol Duarte, explicó que la propuesta acompaña al gobernador Gustavo Sáenz y busca fortalecer la participación comunitaria.

“Buscamos recuperar los lazos de nuestras raíces como salteños, desde una mirada cultural y social”, expresó.

El referente sostuvo que la política debe volver a ser una herramienta cercana a la gente y señaló que el espacio apunta a reconstruir vínculos comunitarios.

“Debemos recuperar ese ser social que se preocupe también por lo que le pasa al otro y no solamente por uno”, afirmó.

Consultado sobre la ubicación ideológica del espacio, Marcos evitó encasillarlo en categorías tradicionales y remarcó: “Nos encontramos del lado de Salta”.

También defendió el acompañamiento a Sáenz y aseguró que el gobernador “no está pensando ni en peronismo, ni en kirchnerismo, ni en libertarios, sino en Salta”.

Por ahora, Identidad realiza reuniones en distintos barrios de la Capital y proyecta actividades en el Valle de Lerma, el norte provincial y los Valles Calchaquíes.

Los interesados pueden contactarse a través de Instagram como identidad.salta, en Facebook como Espacio Identidad Salta, o al teléfono 3872 263263.