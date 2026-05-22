Peter Thiel en Argentina: alertan por el avance de las big tech sobre recursos estratégicos

La llegada y permanencia en Argentina del magnate tecnológico Peter Thiel volvió a encender debates sobre el poder global de las grandes empresas tecnológicas y su interés por los recursos estratégicos de América Latina.

Durante su columna en N&N por Aries, el especialista en comunicación digital Facundo Sagárnaga sostuvo que el fundador de PayPal, primer inversor de Facebook y creador de la firma tecnológica Palantir, no es “un actor menor” dentro del tablero geopolítico internacional.

“Estamos hablando de una de las 10 personas más importantes del planeta”, afirmó Sagárnaga, quien además remarcó que Thiel mantiene vínculos históricos con estructuras de inteligencia y vigilancia de Estados Unidos.

Según explicó, el empresario lleva casi dos meses moviéndose entre distintos puntos del país y mantuvo reuniones con funcionarios del Gobierno nacional, entre ellos el asesor presidencial de Javier Milei, Santiago Caputo, además de empresarios y referentes del sector tecnológico.

Sagárnaga vinculó la presencia de Thiel con el contexto político y económico argentino, especialmente en momentos en que el Congreso debate modificaciones vinculadas al régimen de grandes inversiones.

“Sudamérica tiene algo súper valorizado por las empresas tecnológicas: los recursos naturales”, señaló.

En ese marco, advirtió sobre el creciente lobby de las big tech sobre sectores vinculados al litio, minerales estratégicos, energía y posibles desarrollos tecnológicos en el país.

El columnista también mencionó versiones sobre potenciales inversiones en centros de datos y servicios tecnológicos vinculados al procesamiento masivo de información, además de la posible expansión de proyectos ligados a inteligencia artificial y vigilancia digital.

Finalmente, Sagárnaga alertó sobre el peso creciente de las corporaciones tecnológicas en la política global y sostuvo que el debate sobre inteligencia artificial, recursos estratégicos y soberanía tecnológica será cada vez más central.