El Gobierno rechazó frenar la venta de un inmueble vinculado al INTA

La Casa Rosada rechazó un recurso presentado por APINTA y defendió la venta de un predio estatal impulsada por la AABE.
 
Política22/05/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El Gobierno nacional rechazó este viernes un recurso presentado por el gremio APINTA y ratificó la continuidad del proceso de venta de un inmueble vinculado al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

La medida fue oficializada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 376/2026.

El conflicto gira alrededor de un predio ubicado en la Ciudad de Buenos Aires cuya enajenación había sido cuestionada por trabajadores del organismo.

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Qué cuestionaba el gremio

La Asociación del Personal del INTA sostenía que el inmueble formaba parte del patrimonio del instituto y que no podía ser vendido sin autorización específica del organismo.

Además, denunciaba falta de transparencia en el proceso y advertía sobre posibles perjuicios económicos para el Estado.

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La respuesta del Gobierno

El Ejecutivo rechazó el planteo y sostuvo que el inmueble pertenece al Estado nacional y que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) tiene facultades para avanzar con el proceso.

También afirmó que las autoridades del INTA habían intervenido en el procedimiento y prestado conformidad a la desafectación del predio.

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