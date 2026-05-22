El Gobierno rechazó frenar la venta de un inmueble vinculado al INTA

El Gobierno nacional rechazó este viernes un recurso presentado por el gremio APINTA y ratificó la continuidad del proceso de venta de un inmueble vinculado al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

La medida fue oficializada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 376/2026.

El conflicto gira alrededor de un predio ubicado en la Ciudad de Buenos Aires cuya enajenación había sido cuestionada por trabajadores del organismo.

Qué cuestionaba el gremio

La Asociación del Personal del INTA sostenía que el inmueble formaba parte del patrimonio del instituto y que no podía ser vendido sin autorización específica del organismo.

Además, denunciaba falta de transparencia en el proceso y advertía sobre posibles perjuicios económicos para el Estado.

La respuesta del Gobierno

El Ejecutivo rechazó el planteo y sostuvo que el inmueble pertenece al Estado nacional y que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) tiene facultades para avanzar con el proceso.

También afirmó que las autoridades del INTA habían intervenido en el procedimiento y prestado conformidad a la desafectación del predio.