Cortes programados de Edesa: los barrios y zonas afectadas este viernes

La empresa Edesa informó que este viernes 22 de mayo se realizarán cortes programados de energía eléctrica en distintos puntos de la provincia de Salta.

Las interrupciones forman parte del Plan de Inversión 2026 e incluyen trabajos de ampliación y renovación de la red de media y baja tensión.

Tartagal

En Tartagal Oeste, el corte está previsto desde las 7.30 y tendrá una duración aproximada de 4 horas.

La zona afectada comprende sectores rurales de la Ruta Nacional 34, desde Cuña Muerta hasta Tranquitas, incluyendo Oil Tool, barrio Adolfo Güemes, Cuña Muerta, Cementerio Municipal, Zanja Honda, Virgen de la Peña, Tranquitas, Matadero Municipal y zonas aledañas.

El motivo informado es la ampliación de red de media y baja tensión.

Metán

En Metán, el corte comenzará a las 8 y se extenderá por unas 5 horas.

La interrupción afectará sectores ubicados por Ruta Provincial 45, fincas Ancelly, Tabara, Aguas Blancas, Alubia, San Fernando, La Cañada, Duarte, Luque, Cajal, Santa Virginia, Grama Samis y zonas rurales aledañas e intermedias.

En este caso, el motivo será la renovación de red de media y baja tensión.

Edesa recordó que se trata de cortes programados y recomendó a los usuarios tomar las previsiones necesarias mientras duren las tareas.