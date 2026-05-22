Milei avanzó con otra reestructuración en Capital Humano: las áreas afectadas
El Gobierno nacional oficializó este viernes una nueva reestructuración dentro del Ministerio de Capital Humano, en el marco del proceso de reducción y reorganización del Estado impulsado por la administración de Javier Milei.
La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 378/2026.
Los cambios alcanzan áreas vinculadas a Educación, Trabajo y Niñez, además de modificaciones en subsecretarías y estructuras administrativas internas.
Qué cambió
El decreto elimina distintas subsecretarías de gestión administrativa y redefine funciones dentro del ministerio que conduce Sandra Pettovello.
Según el texto oficial, el objetivo es reorganizar tareas y centralizar funciones administrativas sin incrementar la cantidad de áreas dentro del Estado nacional.
La nueva estructura incluye cambios en:
- Educación;
- Trabajo, Empleo y Seguridad Social;
- Niñez, Adolescencia y Familia;
- Coordinación Legal y Administrativa.
El argumento del Gobierno
La Casa Rosada sostuvo que la medida responde a “razones de gestión” y forma parte del proceso de transformación administrativa impulsado desde diciembre de 2023.
También indicó que la reestructuración no implicará mayores gastos para el Estado nacional.
Ajuste y reducción del Estado
La decisión se suma a otras medidas de ajuste, eliminación de áreas y reducción de personal implementadas durante la gestión libertaria.
Capital Humano es uno de los ministerios más sensibles del esquema oficial porque concentra áreas vinculadas a asistencia social, educación, empleo y políticas alimentarias.