Reunión informativa entre Recursos Hídricos y senadores provinciales

El subsecretario de Recursos Hídricos, Mauricio Romero, informó a senadores de la comisión de Obras Públicas las medidas preventivas adoptadas por la Provincia ante los pronósticos vinculados con el Súper Niño. El funcionario indicó que las acciones se ejecutan en articulación con los municipios y mencionó el trabajo del Comité de Emergencia Climática.

Romero informó que desde Recursos Hídricos se priorizan, ejecutan y proyectan tareas referidas a encauzamientos, defensas y labores en grandes canales receptores distribuidos en todo el territorio en conjunto con las comunas.



También analizaron la situación de las tres grandes cuencas de la provincia (Juramento, Pilcomayo y Bermejo) y se explicó las tareas que se llevan a cabo coordinadamente con las reguladoras de los embalses Cabra Corral y El Tunal.



Romero recordó a los senadores que el Gobierno puso en marcha un programa para el mantenimiento y limpieza de canales en las zonas urbanas de los municipios, el cual se instrumenta a través de la Secretaría del Interior. El objetivo es desarrollar un plan preventivo y operativo ante el impacto que el fenómeno climático pudiera tener en distintas regiones de Salta.

Durante el encuentro que fue encabezado por el presidente de la comisión, el senador Diego Cari, el funcionario provincial remarcó que por el momento solo se habla de probabilidades y proyecciones que pueden, o no, tener una correlación con la intensidad de las precipitaciones que se registren en el próximo período estival.

“Desde la Provincia nos estamos ocupando, articulando con los Gobiernos municipales para dar respuestas y mitigar las situaciones que pudieran ocurrir”, indicó el titular de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, al tiempo que dio detalles de los trabajos que se llevan adelante en diferentes puntos de la provincia.



Asimismo, detalló que a través del Consejo Hídrico Federal se trabaja articuladamente con el Instituto Nacional del Agua (INA) y el Servicio Meteorológico Nacional, que son los organismos que efectúan un seguimiento y evaluación periódica del Súper Niño.