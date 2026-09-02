Vandalizaron el mirador del sendero Portezuelo

Tras una serie de denuncias vecinales, la Municipalidad constató que las instalaciones del mirador del sendero Portezuelo fueron vandalizadas.

"Esta obra tiene menos de un año, se hizo toda una recuperación de lo que son las luminarias, el equipamiento, se puso banco, se pintó, se quiso hacer un lugar seguro para el disfrute de la gente, pero ahora quedó totalmente vandalizado", expresó el coordinador general de Obras Públicas, Dante Colombo.

Según detalló, los daños ocasionados en el mirador incluyeron pintadas en bancos y barandas, roturas de luminarias y la acumulación de basura y residuos.

Colombo puso el foco en el impacto económico de los daños, ya que se deberán utilizar fondos municipales para intervenir sobre una obra que había sido ejecutada recientemente y se encontraba en uso.

“Es un costo que vuelve a asumir el municipio de una obra que ya fue ejecutada”, manifestó. En ese sentido, explicó que los recursos que deberán destinarse al sendero estaban previstos originalmente para otras obras y trabajos de mejoramiento de la ciudad.

Finalmente, Colombo pidió a los vecinos colaborar con el cuidado de los espacios públicos y denunciar nuevos hechos de vandalismo. Indicó que ante estas situaciones pueden comunicarse con el 911 o utilizar los canales oficiales de la Municipalidad.