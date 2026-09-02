Zunino volvió a su pueblo para hablar de las bondades del Régimen Penal Juvenil

Ada Zunino, la Defensora General de la Provincia dio una charla a adolescentes de 3° y 4° año de diferentes colegios de Metán y habló sobre las bondades del Régimen Penal Juvenil que entrará en vigencia la próxima semana.

Según el medio Expresión del Sur, entre los puntos que destacó la flamante Defensora General, es la “justicia restaurativa”. Hace unos días el Ministerio Público de la Defensa celebró unas la Jornadas “Hacia la construcción de una cultura restaurativa”.

Frente a funcionarios judiciales que trabajan con niños niñas y adolescentes, la Defensora planteó que “ la nueva legislación debe ser interpretada de acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño, que posee jerarquía constitucional en la Argentina. Hasta los 18 años, ese joven sigue siendo un niño. El Régimen Penal Juvenil es un régimen especializado, con una judicatura y personas especializadas en esta materia”, indicó.

Defensores juveniles penales de todo el país se expresaron en contra. Incluso un grupo de defensores de Buenos Aires junto a referentes de Derechos Humanos como el premio Nobel de La Paz, Adolfo Perez Esquivel, realizaron un pedido de declaración de inconstitucionalidad de la baja de punibilidad cuestionando, entre otras cosas, las penas privativas de la libertad que pueden aplicarse desde los 14 años y hasta por 15 años. En este sentido la defensora destacó la “justicia Restaurativa” y aseguró que se estudiará caso por caso para dar respuestas individualizadas teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad de cada joven.

Zunino además apuntó a los padres quienes “deberán asumir las obligaciones que les corresponden respecto del cuidado, la protección y el acompañamiento de sus hijos.”