Garrafa Federal en Salta: dónde estará este viernes

El programa Garrafa Federal y Segura realizará este viernes un nuevo operativo de venta en distintos barrios de la ciudad de Salta, con el objetivo de facilitar el acceso a garrafas a precio regulado para vecinos de la capital.

El cronograma incluye puntos de atención en la zona sudeste, oeste y norte de la ciudad, además de San Luis y barrio Bicentenario.

Cronograma completo

8.30 a 9.00: Villa Lavalle (Plaza Outes)

Villa Lavalle (Plaza Outes) 8.30 a 9.00: Villa Asunción (Centro Vecinal)

Villa Asunción (Centro Vecinal) 9.15 a 9.45: barrio Palermo I

barrio Palermo I 10.00 a 10.30: barrio Gustavo Leguizamón

barrio Gustavo Leguizamón 10.45 a 11.15: San Luis (Villa Esmeralda)

San Luis (Villa Esmeralda) 10.45 a 11.15: barrio Bicentenario

barrio Bicentenario 11.30 a 11.45: barrio Solís Pizarro

Desde la organización recomendaron a los vecinos asistir con anticipación debido a la demanda que suele registrarse en cada operativo y respetar las indicaciones del personal encargado.

El programa busca garantizar el acceso al gas envasado en distintos sectores de Salta, especialmente en barrios donde muchas familias dependen de garrafas para cocinar y calefaccionarse durante los días de bajas temperaturas.